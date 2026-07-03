قال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن للأناضول إن تركيا حليف مهم والناتو بحاجة إليها

وزير دفاع بلجيكا: لدينا الكثير لنتعلمه من التكنولوجيا الدفاعية التركية قال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن للأناضول إن تركيا حليف مهم والناتو بحاجة إليها

زيبروغ/ الأناضول

قال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن، إن تركيا تُعد حليفا مهما في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وإن هناك الكثير مما يجب الاستفادة منه من التكنولوجيا التركية في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في حديثه للأناضول، قبيل قمة الناتو المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.

وأوضح فرانكن، أن القمة ستكون بالغة الأهمية، وأن الناتو يمر بمرحلة صعبة في ظل التطورات الدولية الأخيرة.

وشدد على أن الحفاظ على وحدة الحلف بات أكثر أهمية من أي وقت مضى.



وأكد على ضرورة العمل المشترك في مجالات الاستثمارات الدفاعية، ونموذج قوات الناتو، وزيادة الإنتاج الدفاعي، والدفاع الجوي، والتقنيات الحديثة.

وعن دور أنقرة في الحلف، قال الوزير البلجيكي إن تركيا حليف مهم، والناتو بحاجة إلى تركيا.



وفي هذا الصدد، شدد على ضرورة مشاركة تركيا في برامج الدفاع الأوروبية.

وأشار فرانكن، إلى أن بلجيكا تتعاون مع تركيا في العديد من المجالات، وأن البلدين ينظمان كثيرا من الأنشطة التدريبية المشتركة في المجالات العسكرية.

ولفت إلى البعثة الاقتصادية البلجيكية الواسعة التي زارت تركيا مايو/ أيار الماضي، قائلا: "تتواصل أوجه التعاون بعد البعثة الاقتصادية التي قمنا بها إلى تركيا، وما زالت العقود الجديدة تُوقَّع".