في تدوينة للوزير ثيو فرانكن عقب مشاركته في منتدى الصناعات الدفاعية المقام بأنقرة على هامش قمة "الناتو"..

وزير دفاع بلجيكا: شراكتنا الدفاعية مع تركيا ستزداد قوة في تدوينة للوزير ثيو فرانكن عقب مشاركته في منتدى الصناعات الدفاعية المقام بأنقرة على هامش قمة "الناتو"..

بروكسل / الأناضول



قال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن، إن الشراكة الدفاعية القائمة بين بلاده وتركيا "ستزداد قوة" خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها، الثلاثاء، على منصة شركة "إكس" الأمريكية، تعليقا على مشاركته في منتدى الصناعات الدفاعية، المقام على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بأنقرة.

وأعرب فرانكن عن سعادته بلقاء نظيره التركي يشار غولر خلال المنتدى، مؤكدا أن بلجيكا وتركيا "حليفتان وثيقتان، وشراكتنا الدفاعية قوية وستزداد قوة".

وأعلن الوزير البلجيكي أن بلاده وقعت خطاب نوايا بشأن التعاون في طائرات النقل الاستراتيجية "إيه 400 إم"، مع تركيا وبريطانيا وإسبانيا وبولندا والتشيك.

وأوضح أن بلاده ستنقل إلى الدول الشريكة خبرتها العملياتية المكتسبة من أسطولها من طائرات "إيه 400 إم"، وتجربتها في نموذج التعاون المعروف باسم "بيلوكس".

وشدد على أن "القدرات الأوروبية الأقوى تعني حلفاء أوروبيين أكثر قوة".

كما أعلن فرانكن انضمام بلجيكا إلى مبادرة جديدة بشأن قدرات الناتو المستقبلية للمراقبة والسيطرة الجوية، إلى جانب كندا وألمانيا والدنمارك ولاتفيا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج ورومانيا والسويد وإسبانيا والتشيك.

وأشار إلى أن المشروع سيُبرز منصات جوية مصنعة في أوروبا، لافتا إلى أن المبادرة ستعزز الصناعات الدفاعية الأوروبية وتسهم بشكل مهم في دعم استقلاليتها الاستراتيجية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت في أنقرة النسخة 36 من قمة "الناتو"، بافتتاح منتدى الصناعات الدفاعية الذي كان يُنظم طيلة السنوات الماضية كفعالية هامشية ضمن قمم الحلف، فيما يقام للمرة الأولى في تركيا ضمن البرنامج الرسمي للقمة.

وسبق أن قال أمين عام "الناتو" مارك روته إن زيادة إنتاج الصناعات الدفاعية لدى الحلفاء ستكون من أبرز مواضيع المنتدى.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، القمة 36 للناتو، وذلك للمرة الثانية في تاريخها بعد مرور 22 عاماً على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.

وتحظى قمة "الناتو" في أنقرة بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.