من المتوقع أن يلتقي الوزير الباكستاني خلال زيارته عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين، وفي مقدمتهم وزير الخارجية عباس عراقجي..

وزير داخلية باكستان يصل طهران من المتوقع أن يلتقي الوزير الباكستاني خلال زيارته عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين، وفي مقدمتهم وزير الخارجية عباس عراقجي..

طهران/ الأناضول

وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، محسن نقوي، وزير داخلية باكستان، التي تتولى دور الوسيط في المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، السبت، أن نقوي وصل إلى طهران.

ومن المتوقع أن يلتقي الوزير الباكستاني خلال زيارته عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين، وفي مقدمتهم وزير الخارجية عباس عراقجي.

وكان نقوي قد اجتمع قبل زيارته إلى طهران برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حيث تلقى منه توجيهات تتعلق بمسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وفق مراسل الأناضول.

والتقى نقوي مرتين بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني على هامش اجتماع وزراء الداخلية والأمن العام للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، الذي عُقد يومي 4 و5 يونيو/حزيران في كازاخستان.



وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران، التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان الماضي بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر نفسه، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.