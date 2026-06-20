بحسب ما أفاد به التلفزيون الحكومي الإيراني..

وزير داخلية باكستان يزور طهران لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية بحسب ما أفاد به التلفزيون الحكومي الإيراني..

أنقرة/ الأناضول

توجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث ملف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفاد التلفزيون الحكومي الإيراني أن نقوي، الذي تتولى بلاده دور الوسيط بين الطرفين، سيلتقي في طهران كبار المسؤولين الإيرانيين.

وأضاف أن مباحثات نقوي مع المسؤولين الإيرانيين ستتركز على متابعة تطورات المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا التوصل، في 14 يونيو/حزيران 2026، عبر مسار تفاوضي بوساطة باكستان، إلى اتفاق من 14 بندا ينص على وقف الحرب وتسوية الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات.

ودخل الاتفاق، المعروفة باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، حيز التنفيذ في 18 يونيو 2026 بعد توقيعها إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

ومن المتوقع أن يبدأ الطرفان خلال فترة قريبة مفاوضات تستمر 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.