وزير داخلية إيران يلتقي نظيره الباكستاني في طهران باكستان تتولى دور الوسيط في المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة..

طهران/ الأناضول

التقى وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، نظيره الباكستان محسن نقوي في العاصمة طهران.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، السبت.

ولم تتطرق الوكالة إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء.

وأشارت إلى أن نقوي سينقل رسالة خاصة من رئيس أركان الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.

وفي وقت سابق اليوم، وصل إلى العاصمة الإيرانية، وزير داخلية باكستان، التي تتولى دور الوسيط في المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة.

وكان نقوي قد اجتمع قبل زيارته إلى طهران برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حيث تلقى منه توجيهات تتعلق بمسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وفق مراسل الأناضول.



والتقى نقوي مرتين بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني على هامش اجتماع وزراء الداخلية والأمن العام للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، الذي عُقد يومي 4 و5 يونيو/حزيران في كازاخستان.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران، التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان الماضي بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر نفسه، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.