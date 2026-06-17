في مدينة قازان في ثاني أيام زيارته إلى روسيا..

وزير خارجية تركيا يلتقي الرئيس الروسي في مدينة قازان في ثاني أيام زيارته إلى روسيا..

أنقرة/ الأناضول

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ثاني أيام زيارته إلى روسيا.

وحسب مصادر دبلوماسية تركية، التقى فيدان وبوتين في مدينة قازان، دون مزيد من التفاصيل حول فحوى الاجتماع.

وبحسب بيان صادر عن الكرملين، حضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف اللقاء بين بوتين وفيدان في مدينة قازان التابعة لجمهورية تتارستان.

وفي مستهل اللقاء، شدد بوتين على العلاقات مع تركيا، حيث قال إن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل مستقر، معربا عن سعادتهم بذلك.

وأضاف أن الاتصالات بين البلدين تجاوزت الإطار الرسمي، وأصبحت تتسم بطابع ودي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى النهج الذي ينتهجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وطلب بوتين من فيدان نقل أطيب التمنيات إلى الرئيس أردوغان، وأنه سيكون سعيدا دائما باستقباله في روسيا.

بدوره، نقل فيدان تحيات الرئيس أردوغان إلى بوتين.

وقال: "تشهد منطقتنا والعالم أجمع أجندة حافلة للغاية. وتُعد خبرتكم في هذا الشأن بالغة الأهمية. لدينا العديد من القضايا التي ينبغي التشاور بشأنها".