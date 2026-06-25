فيدان اطلع في اتصال هاتفي مع الوزير الفنزويلي على "المساعدات العاجلة المطلوبة"

وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره الفنزويلي آخر مستجدات الزلزال فيدان اطلع في اتصال هاتفي مع الوزير الفنزويلي على "المساعدات العاجلة المطلوبة"

أنقرة/ الأناضول

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل، لبحث كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد.

وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن فيدان، أجرى اتصالا هاتفيا مع جيل، اطلع فيها على آخر المستجدات المتعلقة بالزلزال والمساعدات العاجلة المطلوبة.

ونقل فيدان، تعازي الشعب التركي، مؤكداً أن تركيا ستواصل تقديم الدعم والمساعدات اللازمة.

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.