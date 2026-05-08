وزير خارجية بلجيكا: لا يمكن الحديث عن أمن أوروبا دون تركيا في تصريحات للأناضول قبل زيارة البعثة الاقتصادية البلجيكية إلى تركيا بين 10 و14 مايو/أيار الجاري بقيادة ملكة البلاد ماتيلد.

بروكسل / الأناضول

** الوزير ماكسيم بريفو بتصريحات للأناضول:

التعاون مع تركيا في مجالي الأمن والدفاع أمر لا غنى عنه

لا بد من تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الموقعة عام 1996

حجم التجارة بين بلجيكا وتركيا بلغ 12 مليار يورو بالعام 2025

صرّح وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو بأنه لا يمكن الحديث عن البنية الأمنية والاقتصادية لأوروبا دون تركيا تركيا.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول قبل زيارة البعثة الاقتصادية البلجيكية إلى تركيا بين 10 و14 مايو/أيار الجاري بقيادة ملكة البلاد ماتيلد.

وذكر بريفو أن تركيا أصبحت منذ 3 سنوات خامس أكبر سوق تصدير لبلجيكا خارج الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالتعاون الدفاعي، قال إن تعزيز فرص الأعمال بات مهما في هذا الشأن مع الثورة التي تشهدها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية مؤخرا.

وشدد على أن التعاون مع تركيا في مجالي الأمن والدفاع أمر لا غنى عنه، مضيفا: "تركيا شريك استراتيجي حقيقي".

وأكد ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الموقعة عام 1996.

ولفت الوزير البلجيكي إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي 12 مليار يورو.

وفي سياق آخر، قال الوزير إنه اطلع على كتاب "الدليل" الذي أعدته وكالة الأناضول، ويتضمن صورا توثق جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في هجماتها على غزة، وعلى رأسها استخدام الفوسفور الأبيض.

وشكر وكالة الأناضول على الكتاب الذي قُدِّم له باسم الإدارة العامة للوكالة.

ومن المقرر أن تُنظم البعثة الاقتصادية البلجيكية إلى تركيا بين 10 و14 مايو/أيار الجاري، وضمن البرنامج سيجري الوفد لقاءات في إسطنبول بين 10 و12 مايو، وفي أنقرة يومي 13 و14 مايو.

وسيضم الوفد برئاسة الملكة ماتيلد، وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد، ومسؤولين آخرين، ومن المتوقع أن يشارك في البعثة وفد يضم 450 شخصا، بينهم نحو 250 رجل أعمال.

ومن المخطط توقيع 39 اتفاقية بين شركات بلجيكية وتركية خلال البعثة، إضافة إلى تفعيل اتفاقات سياسية بين حكومتي البلدين في مجالي الدفاع والضمان الاجتماعي.