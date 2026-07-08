وزير خارجية اليابان يشيد بالقهوة التركية: لذتها تستمر بعد آخر رشفة توشيميتسو موتيغي يشارك بصفة ضيف في أعمال قمة الناتو في أنقرة..

أنقرة/ الأناضول

أشاد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي بالقهوة التركية، قائلاً إن مذاقها يستمر حتى بعد الانتهاء من شربها.

ونشر موتيغي، الأربعاء، على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مقطع فيديو يوثق تجربته في احتساء القهوة التركية خلال زيارته إلى العاصمة أنقرة، حيث يشارك بصفة ضيف في أعمال القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف الوزير: "القهوة التركية فريدة من نوعها، ليس فقط بطريقة إعدادها واحتسائها، بل أيضًا لأنها تواصل منح لذتها حتى بعد الانتهاء من شربها".

وأشار موتيغي إلى أن أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر تركيا هو القهوة التركية.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.