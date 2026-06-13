جايشانكار أكد في تدوينة إثر اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي على أن "مثل هذه الهجمات القاتلة ضد السفن التجارية ليست مشروعة"..

وزير خارجية الهند يبلغ روبيو احتجاج نيودلهي على استهداف ناقلة نفط جايشانكار أكد في تدوينة إثر اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي على أن "مثل هذه الهجمات القاتلة ضد السفن التجارية ليست مشروعة"..

أنقرة/ الأناضول

أعرب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، لنظيره الأمريكي ماركو روبيو، عن احتجاج نيودلهي، جراء مقتل 3 بحارة هنود كانوا على متن ناقلة نفط بهجوم أمريكي قبالة سواحل سلطنة عُمان، في 10 يونيو/حزيران الجاري.

وقال جايشانكار، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، السبت، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، وأعاد خلاله التأكيد على احتجاج الهند الشديد على الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 بحارة هنود.

وأكد على أن "مثل هذه الهجمات القاتلة ضد السفن التجارية ليست مشروعة".

وكان وزير الموانئ والشؤون البحرية والممرات المائية الهندي ساربانا ناندا سونوال، أعلن أن 3 بحّارة لقوا مصرعهم في هجوم نفذه الجيش الأمريكي، الأربعاء الماضي على ناقلة النفط "إم تي سيتيبيلو" التي ترفع علم بالاو قبالة سواحل عُمان، والتي كان على متنها طاقم مكوّن من 24 شخصًا جميعهم من الجنسية الهندية.

والجمعة، استدعت الهند القائم بأعمال واشنطن في نيودلهي، جايسون ميكس، إلى وزارة الخارجية وسلمته مذكرة احتجاج جراء الحادثة.

وذكرت مصادر رسمية هندية للأناضول، الجمعة، أن الخارجية الهندية استدعت القائم بالأعمال الأمريكي للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي وسلمته مذكرة احتجاج تتعلق بالهجمات على السفن قبالة سواحل عمان.

ويأتي هذا وسط توترات أمنية مستمرة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث سُجلت خلال الأسابيع الماضية عدة حوادث مشابهة شملت إصابة سفن بمقذوفات مجهولة أو هجمات بطائرات مسيرة، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.