في ظل تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

وزير خارجية إيران ورئيس أركان باكستان يبحثان آخر التطورات بالمنطقة في ظل تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير، الذي يتولى مهام الوساطة في المفاوضات بين طهران وواشنطن، آخر التطورات الإقليمية في ظل تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، أن عراقجي، أجرى اتصالًا هاتفيا مع رئيس الأركان الباكستاني.

وأدان عراقجي، "بشدة" الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق مختلفة في إيران.



واعتبر الهجمات الأمريكية "انتهاكا صارخا" لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران من أجل وقف إطلاق النار.

ولفت عراقجي، إلى تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن مذكرة التفاهم، واصفا إياها بأنها "مؤشر واضح على انتهاك الاتفاق واستمرار واشنطن في سياستها التحريضية على الحرب".

وأكد عزم الشعب الإيراني والقوات المسلحة على الدفاع عن سيادة البلاد، وسلامة أراضيها، وأمنها القومي.

ومساء الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" شن سلسلة هجمات على إيران، بعد يوم من شنها هجمات مماثلة، ردا على هجمات استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ثلاث ناقلات نفط لهجمات أثناء عبورها المضيق، ما أسفر عن أضرار طفيفة بها، دون الإعلان عن جنسياتها.

وتشهد منطقة مضيق هرمز بين الحين والآخر توترات أمنية، على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وتواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.