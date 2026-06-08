وزير خارجية أرمينيا: متفائلون بالتطبيع الكامل مع تركيا وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان أفاد بأن الحوار بين البلدين يستمر بشكل إيجابي.

أنقرة / الأناضول

أعرب وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تطبيع كامل للعلاقات بين بلاده وتركيا في المستقبل القريب.

وقال ميرزويان خلال جلسة في البرلمان الأرميني، الاثنين، إن الحوار بين البلدين مستمر، مشيرا إلى بدء التجارة المباشرة بينهما.



وأضاف أن الاتصالات مع تركيا مستمرة، بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل المعنية بإعادة فتح خط سكة حديد غيومري–قارص، إلى جانب لقاءات ومباحثات أخرى.

وتابع: "أعبر عن ثقتي بأننا سنحقق تقدما ملموسا نحو التطبيع الكامل للعلاقات مع تركيا في المستقبل القريب، فالحوار الثنائي يتواصل إيجابيا".

وتواصل تركيا وأرمينيا بذل الجهود لتطبيع العلاقات بينهما، وعقد البلدان سلسلة اجتماعات ولقاءات لبحث ذلك كان آخرها بالعاصمة الأرمينية يريفان في أيلول/ سبتمبر 2025.



ونهاية العام 2021، عيّنت تركيا سردار قليتش، ممثلا خاصا لها لمباحثات تطبيع العلاقات مع أرمينيا التي عينت روبن روبينيان ممثلا خاصا لها في إطار الحوار بين البلدين.

