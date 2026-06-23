الوزير عبد القادر أورال أوغلو خلال افتتاح فعالية حول أجندة الاتحاد الأوروبي للترابط الإقليمي في بروكسل..

وزير النقل التركي: على الاتحاد الأوروبي تنويع ممرات النقل قبل الأزمات الوزير عبد القادر أورال أوغلو خلال افتتاح فعالية حول أجندة الاتحاد الأوروبي للترابط الإقليمي في بروكسل..

بروكسل / الأناضول

صرح وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تنويع ممرات النقل لديه وتطوير بدائل في الأوقات العادية وليس في الأزمات فقط.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الثلاثاء، على هامش فعالية حول أجندة الاتحاد الأوروبي للترابط الإقليمي في بروكسل.



وأوضح الوزير التركي أن بلاده ترى تصميما وإرادة قوية من الاتحاد الأوروبي للتعاون مع تركيا بشأن "الممر الأوسط"، مشيرا إلى أن المسألة قيمة بالنسبة لتركيا وأن أنقرة كانت توضح ذلك منذ سنوات.



وأضاف "ينبغي على الاتحاد الأوروبي تنويع ممرات النقل لديه وتطوير بدائل في الأوقات العادية وليس في الأزمات فقط".

وأعرب أورال أوغلو عن رغبة تركيا في التواصل والتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن الممر الأوسط الذي يمر عبر تركيا.

وذكر أن العمل جار لإعادة تشغيل معابر الطرق والسكك الحديدية التي كانت تُستخدم سابقا بين تركيا وأرمينيا.

وأشار الوزير إلى أن تركيا وأرمينيا تعملان معا على تعزيز التعاون في الثنائي في مجال النقل، لافتا إلى مواصلة أعمال الصيانة الضرورية للطرق البرية والسكك الحديدية بين البلدين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس، إن تركيا تعلب دورا رئيسيا في أجندة الاتحاد الأوروبي للترابط الإقليمي، وإنه لا يمكن تصور وجود "ممر أوسط" قوي دون مشاركة تركيا.​​​​​​​

​و"الممر الأوسط" يربط بين الصين والدول الأوروبية عبر كازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ويخفض مدة التسليم بين أوروبا وآسيا إلى 15 يوما، ويحول تركيا إلى "عمود فقري للتجارة" يربطها مباشرة بـ21 دولة.

ويبلغ طول الممر الأوسط 4 آلاف و256 كلم بين طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى 508 كلم عبر البحر.