حسب تدوينة لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي بعد اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لندن..

وزير الطاقة التركي: ناقشنا مع غوتيريش أمن الطاقة والاستدامة المناخية حسب تدوينة لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي بعد اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لندن..

أنقرة/الأناضول

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إنه بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجهود المشتركة لمكافحة أزمة المناخ العالمية، وأهمية التحول العادل في مجال الطاقة عالميا لصالح الدول النامية.

وفي منشور على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية أوضح بيرقدار، أنه عقد اجتماعا مثمرا مع غوتيريش في إطار زيارته إلى لندن، بمشاركة وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ مراد قوروم.

وأشار الوزير التركي إلى أنهم ناقشوا بشكل شامل الجهود المشتركة لمواجهة أزمة المناخ العالمية، وأهمية التحول العادل في الطاقة لصالح الدول النامية، والخطوات العملية المطلوبة في مجال الاستدامة.

وقال: "تحدثنا عن رؤيتنا لـ ‘تركيا المستقلة في مجال الطاقة، والمستوى الذي وصلنا إليه في القدرة المركبة للطاقة المتجددة، وهدفنا لزيادة هذه القدرة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، واستثماراتنا في كفاءة الطاقة".

وأشار بيرقدار إلى أنهم نقلوا إلى الأمين العام بشكل مفصل الرؤية التركية سياسات الطاقة في المستقبل.

وأكد بيرقدار أن تركيا تتحرك بثبات وفق أهداف 2053 لصافي الانبعاثات الصفري والتنمية الخضراء، وكذلك الرؤية التركية في رئاستها لمؤتمر المناخ (COP31) المزمع عقده في ولاية أنطاليا في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وختم الوزير التركي بالقول: "نعمل على بناء مستقبل مستدام وأنظف من خلال شراكة يكمّل فيها أمن إمدادات الطاقة والسياسات البيئية بعضها البعض بشكل قوي، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه".

