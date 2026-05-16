وزير الطاقة الأمريكي: الملاحة في هرمز ستعود هذا الصيف على أبعد تقدير كريس رايت وصف الوضع في المضيق بأنه "تعطّل مؤقت"..

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستُستأنف على أبعد تقدير خلال فصل الصيف.

جاء ذلك في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي"، حول تقييمه للتطورات في قطاع الطاقة ووضع مضيق هرمز بعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

ووصف رايت الوضع في المضيق بأنه "تعطّل مؤقت"، قائلا: "ستُستأنف حركة المرور في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وعلى أبعد تقدير خلال هذا الصيف بالتأكيد".

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين