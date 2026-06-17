وزير الدفاع التركي يصل بروكسل لحضور اجتماع الناتو

أنقرة / الأناضول

وصل وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأربعاء، العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وكان في استقبال غولر لدى وصوله، الممثل التركي الدائم لدى "الناتو" باسات أوزتورك، وسفير أنقرة لدى بروكسل باريش تان تكين، ورئيس البعثة العسكرية التركية لدى حلف الأطلسي كمال توران، والملحق العسكري بالسفارة رمضان تركمان.

ولاحقا، زار غولر مقر "الناتو" ومقر البعثة العسكرية التركية لدى الحلف، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع بتدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية.

ومن المقرر أن يعقد وزراء دفاع "الناتو" اجتماعا غدا الخميس لبحث قضايا تتعلق بالأمن والدفاع وتعزيز القدرات العسكرية، وبحث التحضيرات لقمة الحلف التي تستضيفها أنقرة في يوليو/ تموز المقبل.

