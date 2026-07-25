حسبما أفاد في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية..

وزير الدفاع الإيطالي يعرض على نظيره الأوكراني المقال منصبا استشاريا حسبما أفاد في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية..

روما/ الأناضول

قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، إنه عرض على نظيره الأوكراني السابق ميخايلو فيدوروف، الذي أُقيل من منصبه مؤخراً، تولي مهمة استشارية.

وأوضح كروسيتو في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، نشرت السبت: "اتصلت به في اليوم التالي لإقالته وقلت له: متى ترغب في القدوم إلى روما والعمل معي كمستشار؟".

وردا على سؤال بشأن رد فعل فيدوروف على العرض، أفاد كروسيتو بأن الوزير الأوكراني السابق "تأثر" بالعرض، واعتبره "دليلا على الاحترام والصداقة".

وأكد الوزير الإيطالي أن فيدوروف، الذي وصفه بأنه أحد رواد الابتكار العسكري، كان من الأشخاص الذين "أعادوا بشكل كامل كتابة قواعد اللعبة في ساحة المعركة".

وأضاف كروسيتو أن فيدوروف ساعد أوكرانيا أولا على مقاومة الهجوم الروسي، ثم على استعادة زمام المبادرة عبر إعادة تشكيل أساليب القتال في ساحة المعركة باستخدام تقنيات جديدة.

- خلاف بين وزير الدفاع والقيادة العسكرية

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في 16 يوليو/تموز إن هناك خلافات بين وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف ورئيس هيئة الأركان العامة أولكسندر سيرسكي وفريقه.

وفي مساء اليوم ذاته، أعلن زيلينسكي تعيين رئيس جهاز الأمن الأوكراني بالإنابة يفغيني خمارا خلفا لفيدوروف بالوكالة.

وفي 16 يوليو/تموز، شهدت العاصمة كييف ومدن أخرى بينها أوديسا ولفيف، مسيرات داعمة لفيدوروف.

ومنذ فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.