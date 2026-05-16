وزير الداخلية الباكستاني يصل طهران لبحث المسار الدبلوماسي مع واشنطن محسن نقوي رافق رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير خلال زيارته إلى طهران في أبريل..

طهران/الأناضول

وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء سلسلة من اللقاءات الرسمية.

ومن المتوقع أن يعقد نقوي لقاءات في طهران مع نظيره الإيراني إسكندر مؤمني ومسؤولين آخرين بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وكان نقوي قد رافق رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير خلال زيارته إلى طهران في أبريل/نيسان الماضي.

وأمس الجمعة أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن دور باكستان في المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة "ما زال مستمرا".



ولفت عراقجي إلى أن واشنطن أرسلت رسائل تعبر فيها عن رغبتها في مواصلة الحوار، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني.

وكانت إيران قد سلمت، الأحد، ردها على المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء الحرب إلى باكستان، إلا أن ترامب وصف المقترح بأنه "غير مقبول إطلاقا".

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران بوساطة باكستانية في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران لإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية في المنطقة، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.

