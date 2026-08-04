سكوت بيسنت قال إن هناك احتمال التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق الثلاثاء أو الأربعاء

وزير الخزانة الأمريكي يدعي التوصل لاتفاق وشيك لإعادة فتح مضيق هرمز سكوت بيسنت قال إن هناك احتمال التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق الثلاثاء أو الأربعاء

أنقرة / الأناضول

ادعى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن المفاوضات مع إيران ما زالت مستمرة، مع وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق وشيك بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية، الثلاثاء، تناول بيسنت تطورات المباحثات المتعلقة بالمضيق.

وأضاف: "هناك احتمال أن نتوصل اليوم أو غدا إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران ستفرض رسوما على عبور السفن، اكتفى بيسنت بالقول إن الاتفاق سيضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز.

والاثنين، قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لا تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وإن المحادثات مع سلطنة عُمان تركز على ضمان المرور الآمن للسفن في مضيق هرمز.

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة، معتبرا أن هذه المحادثات تمثل "الفرصة الأخيرة لإيران" للتوصل إلى اتفاق جيد.

وبين 8 و24 يوليو/ تموز الماضي شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران، في 18 يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم ودخولهما في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن الملاحة وحريتها في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.