وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره العُماني إدارة مضيق هرمز عراقجي أعرب في اتصال هاتفي مع البوسعيدي عن تضامن إيران مع عُمان في مواجهة أي تهديد

أنقرة/ الأناضول

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إنه بحث مع نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، ملف إدارة مضيق هرمز، مؤكدا تضامن بلاده مع مسقط في مواجهة التهديدات العسكرية الأمريكية.

وأوضح عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس" الأمريكية، أنه أجرى اتصالا هاتفيا "مثمرا للغاية" مع وزير الخارجية العُماني.

وأضاف: "أعربنا عن تضامن إيران مع عُمان في مواجهة أي تهديد".

وأشار عراقجي، إلى أنه تناول مع البوسعيدي، قضية إدارة مضيق هرمز، قائلا: "ناقشنا مضيق هرمز وإدارته المستقبلية بما يتوافق مع مسؤولياتنا السيادية والقانون الدولي، ونرحب بالتشاور مع جميع الدول المجاورة".

وسبق وأعلنت إيران أنها تعمل مع عُمان على إعداد آلية مشتركة لإدارة مضيق هرمز.

في المقابل، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بـ"تفجير" عُمان، بسبب تنسيقها مع إيران في ملف السيطرة على مضيق هرمز.