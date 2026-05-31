وزير الخارجية الإيراني: المحادثات مع واشنطن مازالت مستمرة عراقجي قال إنه لا يمكن إصدار حكم قطعي أو نهائي بشأن المحادثات قبل التوصل إلى نتائج واضحة وملموسة

إسطنبول/ الأناضول

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن المحادثات وتبادل الرسائل بين بلاده والولايات المتحدة ما تزال مستمرة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عراقجي، للتلفزيون الرسمي الإيراني، قدم فيه تقييمات حول الاتصالات الدبلوماسية الجارية مع إدارة واشنطن.

وفي معرض تطرقه إلى هذه المحادثات، شدد عراقجي، على أنه لا يمكن إصدار حكم قطعي أو نهائي بشأنها قبل التوصل إلى نتائج واضحة وملموسة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

والسبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من "اتفاق جيد"، مدعيا أن مطلبه الوحيد هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأن طهران وافقت على ذلك.