يأتي ذلك ضمن جولة خليجية يجريها وزير الخارجية الأمريكي منذ الثلاثاء وتستمر حتى الخميس، وشملت، على التوالي، الإمارات ثم الكويت.

وزير الخارجية الأمريكي يصل البحرين في آخر محطة لجولته الخليجية يأتي ذلك ضمن جولة خليجية يجريها وزير الخارجية الأمريكي منذ الثلاثاء وتستمر حتى الخميس، وشملت، على التوالي، الإمارات ثم الكويت.

إسطنبول/ الأناضول

- المحطة الأخيرة من جولة خليجية شملت الإمارات والكويت

- يشارك ماركو روبيو الخميس في اجتماع وزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في المنامة

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مساء الأربعاء، إلى العاصمة البحرينية المنامة، في المحطة الأخيرة من جولة خليجية شملت الإمارات والكويت.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية، في منشور عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن روبيو، وصل إلى المنامة.

يأتي ذلك ضمن جولة خليجية يجريها وزير الخارجية الأمريكي منذ الثلاثاء وتستمر حتى الخميس، وشملت، على التوالي، الإمارات ثم الكويت.

وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" وصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى المنامة، للمشاركة في اجتماع وزاري مقرر الخميس، بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.

وأوضحت الوكالة أن الاجتماع سيناقش الأولويات المشتركة وعلاقات التعاون الاستراتيجية بين دول المجلس والولايات المتحدة.

وفي الكويت، بحث أميرالبلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، مع روبيو، العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى جهود تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وفي أبوظبي، بحث روبيو، مع رئيس الإمارات محمد بن زايد، مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا في 21 من الشهر ذاته في مفاوضات بسويسرا لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وردت إيران بهجمات أوقعت قتلى في صفوف أمريكية وإسرائيلية، كما شنت هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول خليجية، بينها الإمارات والكويت والبحرين، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية.