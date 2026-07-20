وزير الخارجية الألماني يبدأ من موريتانيا جولة إفريقية تشمل أيضا نيجيريا وجنوب إفريقيا، وفق مراسل الأناضول..

نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول



وصل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، مساء الاثنين، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، في مستهل جولة إفريقية تقوده أيضا إلى نيجيريا وجنوب إفريقيا.

واستقبل وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، فاديفول لدى وصوله إلى مطار نواكشوط، وفق مراسل الأناضول.

ومن المقرر أن يجري الوزير الألماني، في وقت لاحق، مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تتناول قضايا إقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

ويرافق فاديفول وفد من رجال الأعمال، إذ تهدف الزيارة إلى استكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات الألمانية وتحفيز الاستثمارات الخاصة لدعم النمو الاقتصادي في المنطقة.

وتعد الزيارة الأولى لوزير خارجية ألماني إلى موريتانيا منذ زيارة فرانك-فالتر شتاينماير عام 2006، قبل توليه منصب رئيس ألمانيا.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين موريتانيا وألمانيا خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، مع توسيع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الألمانية في مشاريع الطاقة والبنية التحتية.

كما عزز الاتحاد الأوروبي شراكته الاقتصادية مع موريتانيا عبر دعم مشاريع الغاز والطاقة المتجددة، وبرامج التنويع الاقتصادي والانتقال الأخضر، فضلا عن مواصلة التعاون في قطاع الصيد البحري.