وزير التجارة التركي يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون الاقتصادي بمجالات النقل واللوجستيات والمقاولات والصناعة والجمارك والتجارة وفي مقدمتها "مشروع طريق التنمية"

أنقرة/ لأناضول

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، الأحد، أنه اتفق مع وزير التجارة العراقي المعيّن حديثا مصطفى نزار العاني، على مواصلة الجهود المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي بمجالات النقل واللوجستيات والمقاولات والصناعة والجمارك والتجارة، وفي مقدمتها "مشروع طريق التنمية".

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، بحسب منشور للوزير بولاط، على حسابه في منصة "إن سوسيال" التركية.



وقال بولاط، إنه هنّأ العاني، بمناسبة تسلمه منصبه في الحكومة العراقية الجديدة، متمنياً لها التوفيق والنجاح.

وأضاف أنه ناقش مع العاني، عدة ملفات استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأوضح بولاط، أن من أبرز المواضع التي تمت مناقشتها هو رفع التبادل التجاري، والعمل على إعادة حجم التجارة الثنائية إلى ما فوق حاجز الـ20 مليار دولار في أقرب وقت ممكن.



وتابع: "وتعزيز الفرص المتاحة في قطاعي الاستثمار ومشاريع المقاولات والبناء، وتشجيع التعاون التجاري والشراكات الاستثمارية بين قطاعات الأعمال الخاصة في كلا البلدين".

وأشار الوزير التركي إلى أن المباحثات أكدت على عمق العلاقات القوية القائمة على روابط تاريخية راسخة بين تركيا والعراق.



ولفت إلى أن التطورات التي شهدتها منطقة الخليج على مدى الأشهر الثلاثة والنصف الماضية، أثبتت مجدداً الأهمية البالغة للعلاقات الثنائية، والدور الاستراتيجي لخط أنابيب النفط الممتد بين تركيا والعراق.

وقال بولاط: "لقد اتفقنا على مواصلة العمل لنقل التعاون القائم في مجالات النقل، واللوجستيات، والمقاولات، والصناعة، والجمارك، والتجارة إلى مستويات أكثر تقدماً، وعلى رأسها مشروع طريق التنمية".

وأردف: "وجهت دعوة إلى نظيري العراقي ووفده المرافق لزيارة بلادنا في أقرب وقت ممكن لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة (JETCO) لإجراء مباحثات أكثر شمولاً".

ومشروع "طريق التنمية" يشمل طريقا بريا وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

ويعد "طريق التنمية" أحد أهم الركائز لربط تركيا بالعراق والخليج العربي، كما يعتبر من أقصر الطرق التي تربط دول الخليج بأوروبا.