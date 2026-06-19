في كلمة للوزير عمر بولاط خلال حفل ختام منتدى الأعمال التركي الإيطالي في إسطنبول..

وزير التجارة التركي: هدفنا رفع حجم التجارة مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار في كلمة للوزير عمر بولاط خلال حفل ختام منتدى الأعمال التركي الإيطالي في إسطنبول..

إسطنبول / الأناضول



قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، الجمعة، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا يبلغ نحو 30 مليار دولار، ونهدف لرفعه إلى 40 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل ختام منتدى الأعمال التركي–الإيطالي الذي أُقيم في قصر البندقية بمنطقة بي أوغلو في إسطنبول، بمشاركة وكالة الائتمان الإيطالية، ووكالة التجارة الإيطالية، وسفارة إيطاليا في أنقرة وقنصليتها العامة بإسطنبول، إلى جانب رجال أعمال أتراك.

وأضاف بولاط أن المنتدى يُنظم في مرحلة واعدة للغاية من العلاقات التركية الإيطالية، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية وأكثرها ديناميكية في منطقة البحر المتوسط.



ولفت إلى أن هذه الشراكة مبنية على الثقة المتبادلة، وتكامل القدرات الصناعية، وتاريخ طويل من التعاون، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين لطالما كانت قائمة على الصداقة والشراكة، وأن الصناعيين ورجال الأعمال من الجانبين يعملون بتعاون وثيق منذ سنوات.



وأشار بولاط إلى وجود أكثر من 1600 شركة إيطالية تعمل في تركيا منذ عقود، بعضها يعود نشاطه إلى العهد العثماني.

وأوضح أن الاستثمارات الإيطالية في تركيا تقترب من 3.5 مليارات دولار وتشمل قطاعات متعددة مثل البنية التحتية، الطاقة، السيارات، التمويل، الأدوية، والكيماويات.

ونوه إلى أن الشركات التركية تنشط بدورها في إيطاليا في مجالات مثل اللوجستيات، النقل، تشغيل الموانئ، الصحة، الكيماويات، النسيج، والفندقة.



وتحدث الوزير أيضا عن الشراكات الاستراتيجية بين الشركات التركية والإيطالية، خاصة في قطاع الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن هذه التعاونات ستعزز القدرات الدفاعية الأوروبية.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، شدد بولاط على أهمية تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، معربا عن أمله في أن يتم التعامل مع تركيا ضمن مشروع "صُنع في الاتحاد الأوروبي".

كما حذر من أن استبعاد تركيا قد يضر بسلاسل الإنتاج والصناعة في أوروبا وتركيا معا.

وختم بولاط بالتأكيد على ثقته في استمرار الدعم الإيطالي لمسار أكثر شمولا وتعاونا بين تركيا والاتحاد الأوروبي.