تصريحات للوزير بوزارة المالية زئيف إلكين خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي تحمل انتقادا ضمنيا لنتنياهو الذي يواجه اتهامات داخلية متصاعدة بـ"الخضوع الكامل لتعليمات واشنطن"..

وزير إسرائيلي: من لا يستطيع قول "لا" لترامب يجب ألا يكون رئيس وزراء تصريحات للوزير بوزارة المالية زئيف إلكين خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي تحمل انتقادا ضمنيا لنتنياهو الذي يواجه اتهامات داخلية متصاعدة بـ"الخضوع الكامل لتعليمات واشنطن"..

زين خليل/ الأناضول



قال الوزير بوزارة المالية الإسرائيلية زئيف إلكين، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الذي لا يعرف كيف يقول "لا" للرئيس الأمريكي، يجب ألا ينافس على المنصب.

كلام إلكين يأتي في سياق انتقاد ضمني لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات داخلية متصاعدة بـ"الخضوع الكامل" لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي مع إلكين، العضو بالمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر "الكابينت".

وسئُل إلكين عن موقف إسرائيل إذا طلب منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من جنوبي لبنان وما يسمى "المنطقة الأمنية" هناك، في ظل "محدودية الخيارات أمامها".

وأجاب: "أحد الأشياء المطلوبة من رئيس وزراء إسرائيل، حتى في مواجهة رئيس صديق لدولة عظمى هي الأكبر في العالم، أن يقول لا للرئيس الأمريكي، لاسيما حين يتعلق الأمر بجوهر أمننا"، وفق ادعائه.

يتبع//