وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي قال إن "الدفاع عن النساء والأطفال ليس تحريضا على الكراهية"

وزير إسباني يتضامن مع نجم برشلونة "يامال" بعد مهاجمته من إسرائيل وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي قال إن "الدفاع عن النساء والأطفال ليس تحريضا على الكراهية"

مدريد/ الأناضول

أشاد وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي، بموقف نجم برشلونة لامين يامال، بعد رفعه علم فلسطين خلال احتفالات فريقه بالتتويج ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، واصفا إياه بـ"المشرف".

وكتب بوينتي، في تدوينة عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، ساخرا: "هكذا تُحارب الإرهاب.. عبر تحويل الحياة إلى خراب!"، في إشارة إلى الدمار الذي خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مرفقا تدوينته بصورتين لشارع في القطاع قبل وبعد تدميره.

وأضاف بوينتي: "من المشرف أن لاعب كرة قدم لا يقف موقف اللامبالاة أمام الهمجية".

وأكد أن "الدفاع عن حياة النساء والأطفال ليس تحريضا على الكراهية، والدفاع عن حق شعب في الوجود لا يعني الاعتداء على أي شعب آخر، بل هو موقف أخلاقي".

وتأتي تدوينة الوزير بوينتي، بعد ساعات من مهاجمة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يامال، وتحريض ناديه عليه.

وادعى كاتس، عبر تدوينة بمنصة إكس، أن "لامين يامال، اختار التحريض ضد إسرائيل ونشر الكراهية"، على حد زعمه.

والأحد، لوح يامال (18 عاما) بعلم فلسطين في موكب فريقه الذي جاب شوارع المدينة الكاتالونية على متن حافلة مكشوفة، ما أثار تفاعلا واسعا بين الجماهير وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

كما نشر اللاعب صورة له وهو يحمل علم فلسطين عبر منصة إنستغرام، ما جذب إشادات واسعة من متابعيه.

والثلاثاء، دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن يامال، وقال ردا على أسئلة خلال مؤتمر صحفي إن "إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين".

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض قيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.

وفي أنحاء العالم تصاعد التعاطف مع الشعب الفلسطيني والغضب من جرائم إسرائيل منذ أن بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت عامين.

وخلّفت هذه الإبادة أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ومقابل الإشادات، أثار يامال، موجة تفاعل غاضبة داخل الأوساط الإسرائيلية عبَّر عنها مسؤولون وناشطون وصحفيون ومشجعو كرة قدم عبر منصات التواصل.

ويُعد يامال، من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، وسبق أن أعرب في أكثر من مناسبة عن دعمه لقضايا إنسانية.

وحقق ثلاثة ألقاب بالدوري الإسباني منذ انضمامه إلى الفريق الأول لبرشلونة في أبريل/ نيسان 2023، ولم يسبق لأي لاعب في تاريخ النادي أن حقق هذا الإنجاز في هذه السن المبكرة.