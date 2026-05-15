وزير إسباني ردا على تحريض كاتس: موقف يامال ضد هجمية إسرائيل "مشرف" في تدوينة لوزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي، ردا على تدوينة لوزير الدفاع الإسرائيلي فيها يامال وحرض ناديه برشلونة للتبرأ من تلوحيه بعلم فلسطين.

مدريد/ الأناضول

دافع وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي عن مواطنه، نجم نادي برشلونة لامين يامال، عقب اتهامه من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بـ"التحريض على الإرهاب"، مستنكرا "همجية" إسرائيل في غزة، حيث "حولت الحياة إلى خراب".

جاء ذلك في تدوينة نشرها بوينتي عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، ردا على تدوينة لكاتس هاجم فيها يامال وحرض ناديه برشلونة للتبرأ من تلوحيه بعلم فلسطين.

والأحد، لوح يامال (18 عاما) بعلم فلسطين في موكب فريقه الذي جاب شوارع برشلونة على متن حافلة مكشوفة احتفالا بحصوله على الدوري الإسباني، ما أثار تفاعلا واسعا بين الجماهير وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

كما نشر اللاعب صورة له وهو يحمل علم فلسطين عبر منصة إنستغرام، ما جذب إشادات واسعة من متابعيه.

وهاجم كاتس هذا التصرف وقال، إن "يامال اختار التحريض ضد إسرائيل ونشر الكراهية"، ودعا برشلونة إلى أن يتبرأ مما فعله نجم فريقه، وأن يوضح أنه "لا مكان للتحريض على الإرهاب ودعمه"، وفقا لزعمه.

وفي رده على كاتس الذي أرفقه بصورة لشارع في مدينة غزة قبل تعرضه للإبادة الإسرائيلية وبعدها، كتب بوينتي: "هكذا تُحارب الإرهاب. عبر تحويل الحياة إلى خراب!".

وأضاف: "من المشرف أن لاعب كرة قدم لا يقف موقف اللامبالاة أمام الهمجية".

وأكد أن "الدفاع عن حياة النساء والأطفال ليس تحريضا على الكراهية، والدفاع عن حق شعب في الوجود لا يعني الاعتداء على أي شعب آخر، بل هو موقف أخلاقي".

والثلاثاء، دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن رفع يامال علم فلسطين، قائلا إن "إسبانيا تعترف بالفعل بدولة فلسطين".

وفي أنحاء العالم، وخاصة إسبانيا، يتصاعد التعاطف مع الشعب الفلسطيني بعد تعرضه لإبادة جماعية إسرائيلية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، استمرت عامين.

وخلّفت هذه الإبادة أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.