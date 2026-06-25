وزير الطاقة الأمريكي قال إن تدفق النفط من الخليج أصبح اليوم أعلى مقارنة بمستواه قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين بلاده وإيران

وزير أمريكي: عبور 20 مليون برميل نفط من مضيق هرمز خلال 24 ساعة وزير الطاقة الأمريكي قال إن تدفق النفط من الخليج أصبح اليوم أعلى مقارنة بمستواه قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين بلاده وإيران

واشنطن/ الأناضول

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الأربعاء، إن نحو 72 سفينة محملة بـ 20 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال مشاركته في منتدى رويترز العالمي للطاقة، بنيويورك.

وأضاف رايت، أن كمية النفط العابرة من المضيق قبل توقيع مذكرة التفاهم كانت عند مستوى 7 ملايين برميل يوميا، ووصل اليوم إلى 20 مليون برميل.

كما أشار إلى شحنات النفط المنقولة عبر خطوط الأنابيب، مبينا أن تدفق النفط من الخليج اليوم أصبح أعلى مقارنة بمستواه قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين بلاده وإيران.

وأشار رايت، إلى أن زرع إيران ألغاما في ممر عبور السفن أدى إلى تأخير حركة الملاحة في مضيق هرمز.



وأوضح أن العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي تتطلب إزالة الألغام من المضيق، وهي عملية "قد تستغرق عدة أسابيع".

وأكد رايت، أن الولايات المتحدة قادرة على ضمان تدفق الطاقة من الخليج، سواء تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا.

ومضى قائلا: "لن تكون لدى إيران بعد الآن القدرة على إغلاق مضيق هرمز. هذه نقطة حاسمة، فقد كان ذلك أهم ورقة بيدهم، ونحن نسحب هذه الورقة منهم".

وفي 18 يونيو/حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا في 21 من الشهر ذاته في مفاوضات بسويسرا لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

ومن بين بنود المذكرة: رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.