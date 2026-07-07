ثورغيردور كاترين غونارسدوتير تحدثت للأناضول على هامش منتدى الصناعات الدفاعية في اليوم الأول من القمة 36 لحلف الناتو في أنقرة...

وزيرة خارجية آيسلندا: أداء تركيا في الصناعات الدفاعية يُحتذى به ثورغيردور كاترين غونارسدوتير تحدثت للأناضول على هامش منتدى الصناعات الدفاعية في اليوم الأول من القمة 36 لحلف الناتو في أنقرة...

أنقرة / الأناضول



قالت وزيرة خارجية آيسلندا ثورغيردور كاترين غونارسدوتير إن الأداء الذي حققته تركيا في قطاع الصناعات الدفاعية يشكل "نموذجا يُحتذى به".

تصريحات الوزيرة غونارسدوتير جاءت خلال حديثها للأناضول، على هامش منتدى الصناعات الدفاعية الذي عُقد في اليوم الأول من القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تستضيفها أنقرة، الثلاثاء.

وأشارت غونارسدوتير إلى أن قمة أنقرة ستبعث برسائل قوية، معربة عن أملها أن تفضي إلى حلف ناتو أكثر وحدة وقوة، وإلى أوروبا أكثر قوة داخل الحلف.

وفي معرض حديثها عن تطور الصناعات الدفاعية التركية، أشارت الوزيرة إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في هذا المجال بين تركيا وآيسلندا وسائر الدول الحليفة في الناتو.

وأكدت أن بناء حلف ناتو أكثر قوة يتطلب مزيدا من الابتكار، وأضافت: "نحن بحاجة إلى تركيا، وما حققته تركيا في هذا القطاع يُعد نموذجا يُحتذى به."

وأعربت غونارسدوتير عن تطلعها إلى تعزيز التعاون بين تركيا وآيسلندا، والاستفادة من الفرص المتاحة ومتابعتها في المرحلة المقبلة.

وانطلقت الثلاثاء القمة 36 للناتو في أنقرة، للمرة الثانية في تاريخ تركيا بعد مرور 22 عامًا على استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004، وتحظى القمة بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.