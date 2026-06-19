مؤتمر صحفي لوزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في أنقرة..

وزيرة ألمانية: تركيا محورية في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا مؤتمر صحفي لوزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في أنقرة..

أنقرة / الأناضول

قالت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه، الجمعة، إن تركيا تلعب دورا محوريا في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في أنقرة.

وأوضحت رايشه أن التطورات حول مضيق هرمز أظهرت مجددا أهمية أمن إمدادات الطاقة، وأن تنويع مصادر الإمداد والاستثمارات المشتركة في البنية التحتية أمران بالغا الأهمية لأمن الطاقة العالمي.

وأضافت أن أمن الطاقة لم يعد قضية اقتصادية فحسب، بل أصبح أيضا قضية جيوسياسية، مشيرة إلى أن تركيا تلعب دورا محوريا في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا.

وذكرت أن تركيا تُسرّع وتيرة استثماراتها في الطاقة المتجددة بالتزامن مع تطوير مواردها من الغاز الطبيعي، ساعية إلى أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة.

وأفادت الوزيرة الألمانية بأن حوالي 10 بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي تتم عبر تركيا.

بدوره، قال الوزير بيرقدار إن تركيا وألمانيا ستعززان تعاونهما في مجالي الطاقة والتعدين.



وأشار إلى إن منتدى الطاقة التركي الألماني السابع، الذي عقد الجمعة، يمثل منصة هامة لشركات الطاقة في البلدين لتحقيق التطلعات وحل المشكلات.

وذكر أن التعاون التركي الألماني في الوقت الحالي في ظل الأزمات الدولية يعد أمرا بالغ الأهمية.

وأكد بيرقدار أن تركيا لا تسهم فقط في أمن إمداداتها في الطاقة فحسب، بل أيضا في أمن الإمدادات لأوروبا.