باتصال يأتي "في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين"

وزيرا خارجية قطر والسعودية يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة باتصال يأتي "في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين"

إسطنبول / الأناضول

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأربعاء، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، مستجدات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية السعودية في بيان على منصة شركة "إكس" الأمريكية إن الوزيرين أجريا اتصالا هاتفيا جرى خلاله استعراض مستجدات الأوضاع والتطورات الراهنة في المنطقة.

وأضافت أن الاتصال يأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين.

وتشهد المنطقة تصعيدا عسكريا في ظل غموض يكتنف مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد هجمات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية ورد إيران بهجمات قالت إنها استهدفت مصالح أمريكية في دول خليجية.

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المفاوضات بهدف التوصل إلى تفاهم بشأن القضايا العالقة بين البلدين.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.