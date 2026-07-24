في اتصال بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي

وزيرا خارجية إيران ومصر يبحثان سبل ضمان الاستقرار بالشرق الأوسط في اتصال بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي

أنقرة / الأناضول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره المصري بدر عبد العاطي تطورات التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن وسبل ضمان السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين الجمعة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وأوضح البيان أن عراقجي وعبد العاطي ناقشا آخر التطورات في المنطقة وتصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

كما بحثا سبل ضمان السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وفجر الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات العابرة من مضيق هرمز ستُعوَّض من الأموال الإيرانية المجمدة والخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة.

ومنذ نحو أسبوعين، تشن الولايات المتحدة غارات داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو/حزيران الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/شباط الماضي.

لكن ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.

