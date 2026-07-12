وزيرا خارجية إيران وباكستان يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

طهران / الأناضول



بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، آخر التطورات في المنطقة ومسار الأحداث الراهن.

وبحسب وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية، الأحد، أجرى عراقجي ودار اتصالا هاتفيا تناول المستجدات الإقليمية والوضع القائم، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة.

ودعا وزير الخارجية الباكستاني، الولايات المتحدة وإيران إلى اتباع نهج خفض التصعيد وضبط النفس، استنادا إلى التفاهم الذي تم التوصل إليه بينهما في يونيو/ حزيران الماضي.

وأكد دار أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لحل الخلافات وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

كما شدد وزير الخارجية الباكستاني على أن بلاده مستعدة لمواصلة أداء دورها البنّاء في تعزيز وصون السلام والاستقرار الإقليميين.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من شن طهران وواشنطن ضربات عسكرية متبادلة، أعلن على إثرها الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية حتى إشعار آخر، بسبب ما وصفها بحالة "عدم الاستقرار الأمني الناجمة عن التدخل الأجنبي".​​​​​​​