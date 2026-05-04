في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان للخارجية الإيرانية..

وزيرا خارجية إيران وباكستان يبحثان الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان للخارجية الإيرانية..

طهران/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار سبل إنهاء الحرب القائمة بين طهران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، الاثنين، بحسب بيان للخارجية الإيرانية.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة، ووقف الحرب القائمة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وأشاد عراقجي بما تقوم باكستان من دور وساطة بين بلاده وواشنطن.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد الهدنة دون سقف زمني.