وزيرا خارجية إيران وباكستان يبحثان التطورات في المنطقة عراقجي وإسحاق دار أكدا هاتفيا أهمية مواصلة مسار الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا الإقليمية

إسطنبول / الأناضول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، الخميس، تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، أن عراقجي أجرى اتصالا هاتفيا مع إسحاق دار، تناولا خلاله المستجدات الإقليمية الراهنة.

وأكد الوزيران خلال الاتصال أهمية مواصلة مسار الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا الإقليمية.

كما شددا على ضرورة توسيع التعاون البناء بين دول المنطقة، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار ومنع اندلاع التوترات أو تصعيدها.

والأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، متوقعا التوصل إلى نتيجة خلال أسبوع.

وكانت مصادر باكستانية أفادت للأناضول بأن إسلام آباد تتوقع استضافة الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

كما نفذت إيران في تلك الفترة هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

