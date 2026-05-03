وزيرا خارجية إيران وألمانيا يبحثان قضايا إقليمية ودولية

طهران/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، قضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الأحد، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وتناول الوزيران قضايا إقليمية والمساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وأطلع عراقجي، فاديفول، على المبادرات الدبلوماسية الإيرانية لإنهاء الحرب.

وفي منشور على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، أشار فاديفول، إلى أنه أكد على دعم بلاده للتوصل إلى حل عبر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

كما ذكر الوزير الألماني، أنهم وبوصفهم "حليفا وثيقا للولايات المتحدة"، يشاركونها الأهداف ذاتها، والمتمثلة في "تخلي إيران بشكل كامل وقابل للتحقق عن الأسلحة النووية، والفتح الفوري لمضيق هرمز".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أبريل الفائت، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/آذار الماضي.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، ولكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.