وزيران فنزويليان يزوران فريق الإنقاذ التركي في لا غوايرا المنكوبة وزير الدفاع غوستافو غونزاليس لوبيز والخارجية إيفان جيل الفنزويليان شكرا الفريق التركي على جهوده بعمليات الإنقاذ

كاراكاس / الأناضول

زار وزيرا الدفاع غوستافو غونزاليس لوبيز والخارجية إيفان جيل الفنزويليان فريق البحث والإنقاذ التركي الذي يواصل مهامه في ولاية لا غوايرا، عقب الزلزال الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو/حزيران الجاري.

ويواصل فريق البحث والإنقاذ التركي أعماله في مدينة لا غوايرا، التي تعد من أكثر المناطق تضررًا جراء الزلزال المدمر.

وخلال الزيارة، الاثنين، التقى الوزيران بالسفير التركي لدى كاراكاس ناجي أيدان قرمان أوغلو، واطّلعا على سير عمليات البحث والإنقاذ التي ينفذها الفريق التركي.

وقال لوبيز في حديثه مع أفراد الفريق: "إن القدرة على التحرك والتنظيم بهذه السرعة في حالات الطوارئ تتطلب تدريبًا وتنظيمًا على مستوى عالٍ. ومجيئكم من الضفة الأخرى من المحيط يبرهن مدى كفاءة تنظيمكم".

وأعرب عن شكره للفريق التركي الموجود في مدينة لا غوايرا، التي سجلت أكبر حصيلة من الخسائر البشرية والمادية جراء الكارثة.

وأضاف: "ما زلنا في مرحلة قد نشهد فيها معجزات - أي إنقاذ أحياء من تحت الأنقاض - وأود أن أشكركم على حضوركم من هذه المسافة البعيدة خلال وقت قصير".

بدوره، أطلع السفير قرمان أوغلو الوزيرين على سير أعمال فريق البحث والإنقاذ التركي وجهوده في المناطق المتضررة.

وفي 24 يونيو الجاري ضرب فنزويلا زلزال مزدوج، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات، مخلفًا حتى يوم الاثنين 1719 قتيلاً، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.