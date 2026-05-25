وزيران إسرائيليان يدعوان لقطع الكهرباء عن لبنان وتدمير مبان في بيروت

القدس / الأناضول

إثر تصاعد تهديد المسيرات المفخخة التي يطلقها "حزب الله" تجاه الجيش الإسرائيلي

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: علينا قطع الكهرباء عن لبنان والعودة إلى حرب ضارية

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: وافقت على ميزانية تقدر بملياري شيكل لمواجهة مسيرات حزب الله

دعا وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إلى قطع الكهرباء عن لبنان، وهدم عشرات المباني في العاصمة بيروت، إثر تصاعد تهديد المسيرات التي يطلقها "حزب الله".

ويرد الحزب بهذه الهجمات على خروقات إسرائيل الدموية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وقال بن غفير في بيان: "حان الوقت لرئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) أن يطرق بقوة على مكتب (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، ويخبره بأننا سنعود إلى الحرب في لبنان".

وأضاف زعيم حزب "القوة اليهودية": "علينا قطع الكهرباء عن لبنان، واحتلال (نهر) الزهراني، والعودة إلى حرب ضارية".

ويبلغ طول نهر الزهراني نحو 25 كيلو مترا، ويمر عبر بلدات وقرى في قضائي النبطية وصيدا بمحافظة الجنوب، ويصب في البحر المتوسط عند منطقة الزهراني جنوبي مدينة صيدا.

من جهته، قال سموتريتش في بيان: "يجب أن نضع حدًا لتهديد طائرات حزب الله المسيّرة المفخخة، لأنها ليست قدرًا محتومًا".

ولمواجهة خطر المسيرات، أضاف: "وافقتُ هذا الأسبوع على ميزانية خاصة تُقدّر بنحو ملياري شيكل إسرائيلي (الدولار نحو 3 شواكل)، ما سيمكّن منظومة الدفاع من الاستعداد الأمثل، كما ستُمكّن الهيئات المدنية من تقديم حلول وأفكار مبتكرة".

واستدرك: "لكن الحقيقة هي أن الدفاع ليس حلاً طويل الأمد، بل يجب علينا دحر الطائرات المسيّرة".

وداعيا إلى التصعيد، قال: "مقابل كل طائرة مسيّرة مفخخة، يجب أن تنهار عشرة مبانٍ في بيروت، والرد على أي تهديد خطير يجب أن يكون حاسما".



وباتت مسيرات "حزب الله" في الآونة الأخيرة مصدر قلق بالنسبة لإسرائيل، حيث وصفها نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي" ودعا الجيش إلى إيجاد حل، لكن التهديد ما يزال متواصلا.

وفي وقت سابق الاثنين، دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إلى استئناف مهاجمة بيروت، بداعي الرد على هجمات "حزب الله" بطائرات مسيّرة مفخخة، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 3 آلاف و151 قتيلا و9 آلاف و571 جرحى، حتى مساء الأحد، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

