وحدة فنزويلية جهزتها تركيا تواصل الإنقاذ بين أنقاض الزلزال

لا غوايرا / الأناضول

تواصل وحدة التدخل الفنزويلية - التي سبق أن جهزتها تركيا - عمليات بحث وإنقاذ لضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا قبل أيام.

وتتنقل الوحدة بين مواقع الدمار بمدينة لا غوايرا التي كانت الأكثر تضررًا وشهدت انهيارات واسعة، مستخدمةً كلابا مدربة، وترتدي زيًا يحمل شعار وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، بينما تحمل مركباتها عبارة "من قلب الشعب التركي".

وفي حديثه للأناضول، الخميس، قال منسق الوحدة ماركوس سيكيرا إن مهمتهم الأساسية تتمثل بتنفيذ عمليات البحث عن الناجين بعد الكوارث باستخدام الكلاب المدربة.

وأوضح سيكيرا أن الفريق سبق أن شارك في عمليات البحث والإنقاذ التي أعقبت زلزال تركيا في 6 فبراير/شباط 2023.

وأضاف: "بفضل ما قمنا به في تركيا بالعام 2023، ونتيجة للعلاقات القائمة بين فنزويلا وتركيا، زودتنا تيكا بمعدات لتعزيز قدراتنا في الاستجابة للكوارث".

وأضاف أن مساعدات وكالة "تيكا" التركية مكنت الفريق من تعبئة جميع أفراده وكلابه للمشاركة في المهام بفنزويلا.

وذكر أن أفراد الوحدة يحاولون تعلم اللغة التركية بفضل التعاون مع معهد يونس أمره ووقف المعارف التركي.

من جانبها، أوضحت مارييلفيس سانشيز، إحدى أعضاء الوحدة، أنهم يدربون الكلاب والأفراد على عمليات البحث عن الناجين.

وقالت سانشيز عن علاقتهم بتركيا: "بصراحة، منذ اللحظة التي ذهبنا فيها إلى تركيا وبدأنا العمل هناك، تلقينا دعمًا كبيرًا جدًا من السفارة التركية في كاراكاس، كما أننا ممتنون جدًا لوكالة تيكا".

وفي 24 يونيو/حزيران المنصرم تعرضت فنزويلا لزلزالين متتاليين، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات، ما أسفر حتى الثلاثاء عن مقتل 2295 شخصًا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.