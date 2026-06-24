جاء ذلك في تصريحات للأناضول، أوضح فيها لويدل أن التقارير الصادرة في الأشهر الأولى من العام الحالي كانت تشير إلى أن تركيا تتصدر مرة أخرى قائمة الوجهات المفضلة للسياح الألمان هذا العام، مؤكدًا أن هذا الوضع لم يتغير

"وجهة لا غنى عنها".. تركيا تتصدر خيارات السياح الألمان مجددا جاء ذلك في تصريحات للأناضول، أوضح فيها لويدل أن التقارير الصادرة في الأشهر الأولى من العام الحالي كانت تشير إلى أن تركيا تتصدر مرة أخرى قائمة الوجهات المفضلة للسياح الألمان هذا العام، مؤكدًا أن هذا الوضع لم يتغير

برلين/ الأناضول

** رئيس اتحاد وكالات السفر الألمانية "ألبين لويدل" للأناضول:

- تركيا تتصدر قائمة الوجهات المفضلة للسياح الألمان

- تمتلك تركيا مجمعات فندقية شاملة الخدمات تُدار بشكل ناجح للغاية

قال رئيس اتحاد وكالات السفر الألمانية ألبين لويدل، إن تركيا لا تزال وجهة جذب لا غنى عنها بالنسبة للسياح الألمان رغم المخاطر الجيوسياسية العالمية وديناميكيات الأسواق المتغيرة.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول، أوضح فيها لويدل أن التقارير الصادرة في الأشهر الأولى من العام الحالي كانت تشير إلى أن تركيا تتصدر مرة أخرى قائمة الوجهات المفضلة للسياح الألمان هذا العام، مؤكدًا أن هذا الوضع لم يتغير.

وأشار إلى أن تركيا كانت أيضًا الوجهة الصيفية الأولى في السوق الألمانية العام الماضي، وأن جميع التوقعات تشير إلى أن هذه الصدارة ستستمر خلال موسم صيف 2026، معبّرًا عن تفاؤله بأرقام نهاية الموسم.

وفيما يتعلق بتوقعات السياح الألمان من وجهات العطلات، أشار لويدل في هذا الإطار إلى جودة المنشآت السياحية في تركيا.



وأوضح قائلا: "عندما يأتي الألمان إلى وجهة ما، فإنهم يبحثون أولا عن شواطئ جميلة وبنية تحتية وخدمات فندقية ذات جودة عالية، وهذه الخصائص متوفرة في تركيا بمستوى استثنائي، إذ تمتلك تركيا مجمعات فندقية شاملة الخدمات تُدار بشكل ناجح للغاية".

كما أضاف أن السياح الألمان لا يرغبون في البقاء داخل المنشآت فقط، بل يولون أهمية كبيرة للرحلات الثقافية والأنشطة الطبيعية، مشيرا إلى أن تركيا تتقدم أيضا في هذا التنوع.

وأوضح أن الألمان دائما ما يبحثون عن الخيار الأكثر ملاءمة وأفضل قيمة مقابل المال، لافتًا إلى أن تركيا تقع ضمن دائرة تنافسية قوية على مستوى أوروبا بهذا الصدد.

وأعرب لويدل عن ثقته بأن الروابط الراسخة والقوية بين قطاعي السياحة في ألمانيا وتركيا ستتعزز أكثر في السنوات المقبلة.

وفي وقت سابق قال لويدل خلال فعالية بالسفارة التركية لدى برلين، مساء الثلاثاء، إن أكثر من 6 ملايين سائح ألماني اختاروا تركيا وجهةً لهم العام الماضي، مشيراً إلى استمرار تنامي هذا الإقبال.

