والد زوجة خامنئي يكشف: المرشد لا يتواصل مع أحد في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيلنا)..

طهران/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لا يتواصل مع أي جهة أو شخص لأسباب معينة، وذلك بحسب والد زوجته.

جاء ذلك في تصريحات والد زوجة خامنئي، غلام علي حداد عادل، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيلنا).

وقال عادل إن خامنئي "لا يتواصل مع أي جهة أو شخص لأسباب معينة".

وأوضح أن مجتبى يشبه والده، المرشد السابق علي خامنئي الذي اغتيل في العدوان الأمريكي الإسرائيلي، من كل النواحي، راجيا أن يكون "بصحة جيدة".

وقُتل علي خامنئي، الذي حكم إيران لنحو 36 عاما، في غارة أمريكية إسرائيلية استهدفته في اليوم الأول من الحرب على البلاد، في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي يونيو/ حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.