وفق رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الذي أعلن أن المذكرة ستدخل التنفيذ فورا، وكخطوة أولى ستعيد إيران فتح مضيق هرمز فيما ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري

واشنطن وطهران توقعان إلكترونيا "مذكرة تفاهم إسلام أباد" لإنهاء الحرب وفق رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الذي أعلن أن المذكرة ستدخل التنفيذ فورا، وكخطوة أولى ستعيد إيران فتح مضيق هرمز فيما ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري

أنقرة / الأناضول

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف توقيع الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا "مذكرة تفاهم إسلام أباد" لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.

وقال في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، أن المذكرة جرى توقيعها من قبل رئيسي البلدين بشكل إلكتروني.

وأضاف: "إن توقيع هذا الاتفاق على أعلى مستويات الحكومتين يُظهر التزام الطرفين بحل النزاع عبر السبل الدبلوماسية".

وذكر أن المذكرة ستدخل حيز التنفيذ فورا، وكخطوة أولى ستعيد إيران فتح مضيق هرمز ، فيما سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري.

وأضاف أن باكستان، بدعم من قطر بصفتها وسيطا مشاركا، ستنظم مراسم رسمية في سويسرا بتاريخ 19 يونيو/ حزيران 2026، كما هو مخطط، لبدء المحادثات على المستوى الفني.

وأعرب شريف عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعميق احترامه وتقديره للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

كما أشاد بجهود فريق التفاوض الإيراني، ومن بينهم رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وتابع: "أود بشكل خاص أن أعرب عن تقديري للجهود الصادقة والمشاركة البناءة لقادة قطر التي ساعدت في الوصول إلى هذه المرحلة. كما أقدم تقديري الكبير لقادة السعودية وتركيا ومصر، لما اضطلعوا به من أدوار لا غنى عنها ومساهمات لا تقدر بثمن في هذا الصدد".

وفي ختام تصريحاته، أعرب شريف عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق أساسا دائما لمزيد من "التفاهم والاحترام المتبادل والرفاه المشترك" في عموم المنطقة.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران وباكستان، التي تتولى الوساطة، التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأت بين واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، على أن تشمل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

