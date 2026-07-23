وزارة الطاقة الأمريكية قالت إن الاتفاقية ستُحال إلى الكونغرس لمراجعتها وفق الإجراءات المعتمدة قبل دخولها حيز التنفيذ

واشنطن والرياض توقعان اتفاقية تاريخية للتعاون النووي السلمي وزارة الطاقة الأمريكية قالت إن الاتفاقية ستُحال إلى الكونغرس لمراجعتها وفق الإجراءات المعتمدة قبل دخولها حيز التنفيذ

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة والسعودية وقعتا اتفاقية "تاريخية" للتعاون النووي السلمي.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، ونظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان، وقّعا اتفاقية للتعاون النووي المدني، تُعرف باسم "اتفاقية 123"، والتي تضع الإطار القانوني للتعاون بين البلدين في مجال برنامج الطاقة النووية السلمية.

وأضافت الوزارة، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون النووي السلمي بين واشنطن والرياض.

وأوضحت أن الاتفاقية ستُحال إلى الكونغرس الأمريكي لمراجعتها وفق الإجراءات المعتمدة، قبل دخولها حيز التنفيذ.

وتُعد اتفاقيات "123" الأساس القانوني الذي ينظم التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، بما يشمل نقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات النووية للأغراض السلمية.

يتبع///