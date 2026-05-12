واشنطن: منعنا عبور 65 سفينة تجارية خلال الحصار البحري على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها البحرية منعت حتى اليوم مرور 65 سفينة تجارية وعطّلت 4 سفن، ضمن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

جاء ذلك في بيان نشرته الثلاثاء على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأوضح البيان أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن (سي في إن - 72) تواصل عملياتها في بحر العرب، بما في ذلك فرض الحصار الأمريكي على إيران".



وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وردّت طهران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل/ نيسان جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لم تسفر عن اتفاق لإنهاء الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقاً تمديد الهدنة دون سقف زمني.

ومع تعثر مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل/ نيسان فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على مضيق هرمز، لترد طهران بمنع المرور في المضيق إلا بعد التنسيق معها