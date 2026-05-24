عناصر الخدمة السرية الأمريكية أصابوا منفذ الهجوم الذي توفي بعد نقله إلى المستشفى..

واشنطن.. مقتل مطلق النار قرب البيت الأبيض عناصر الخدمة السرية الأمريكية أصابوا منفذ الهجوم الذي توفي بعد نقله إلى المستشفى..

واشنطن/ الأناضول

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، فجر الأحد، مقتل شخص أطلق النار قرب البيت الأبيض، بعد استهدافه من قِبل عناصر الخدمة.

وأوضح الجهاز في بيان حول تفاصيل حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض، أن مطلق النار وصل إلى تقاطع شارع 17 مع شارع بنسلفانيا، وأخرج سلاحا من حقيبته وبدأ بإطلاق النار، ما دفع عناصر الخدمة السرية إلى استهدافه.

وأضاف البيان أن منفذ الهجوم نُقل إلى أقرب مستشفى وهو في حالة حرجة، قبل أن يموت متأثرا بإصابته، فيما أُصيب شخص كان موجودا في المكان بجروح طفيفة، وحالته الصحية جيدة.

وأكدت الخدمة السرية عدم إصابة أي من عناصرها خلال الحادث.

وكانت أصوات إطلاق نار قد سُمعت مساء السبت في محيط البيت الأبيض، وظهرت أيضا في بث مباشر لبعض المراسلين الموجودين داخل البيت الأبيض.

وعقب الحادث، جمعت الخدمة السرية الصحفيين الموجودين في حديقة البيت الأبيض داخل قاعة الإحاطات، وشددت الإجراءات الأمنية في محيطه.

من جانبه، أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل، في تدوينة على منصة شركة "أكس" الأمريكية، أنه موجود في موقع الحادث، وأن المكتب يعمل بالتنسيق مع جهاز الخدمة السرية.

وفي وقت وقوع إطلاق النار، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودا داخل البيت الأبيض، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية.

