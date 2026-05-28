واشنطن: لن نتسامح مع محاولات إيران فرض رسوم عبور في "هرمز" على لسان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت..

نيويورك/ الأناضول

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن بلاده لن تتسامح مطلقا مع محاولات إيران لفرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز.

وشدد بيسنت في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، على أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لفرض نظام رسوم عبور في المضيق.

وأضاف: "يجب على عُمان تحديدا أن تعلم أن وزارة الخزانة الأمريكية ستستهدف بحزم الفاعلين المشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في تسهيل تطبيق رسوم العبور في المضيق، وسيتم معاقبة كل من يشارك بإرادته في ذلك".

وأشار بيسنت إلى أنه يتعين على جميع الدول الرفض القاطع لأي محاولة من جانب إيران "لتعطيل التدفق الحر للتجارة".

وتابع: "إن الأيام التي كانت تنشر فيها طهران الرعب في المنطقة والعالم قد انتهت".



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار الماضي إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

