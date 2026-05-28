واشنطن: عُمان ليس لديها خطط لفرض رسوم على السفن المارة عبر "هرمز"

واشنطن/ الأناضول

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن سلطنة عُمان لن تكون جزءا من أي خطة تهدف إلى فرض رسوم على السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز.

وأفاد في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الخميس، بأن عُمان قدمت ضمانات للولايات المتحدة بأنها لن تكون جزءا من أي ترتيبات جديدة تُجرى مع إيران بخصوص السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز.

وأوضح الوزير الأمريكي أنه التقى اليوم بسفير سلطنة عُمان لدى الولايات المتحدة، طلال بن سليمان الرحبي، وتلقى منه تطمينات بأن بلاده لن تكون طرفا في مثل هذا النوع من الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز.

وأضاف: "التقيت هذا الصباح بالسفير العُماني، وقد أكد لي أنه لا توجد أي خطة لفرض رسوم عبور في المضيق. وكما قال السفير، فإن علاقات جيدة تجمع بين بلدينا منذ 200 عام، ونريد لها أن تستمر لـ 200 عام أخرى".

وشدد بيسنت على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أنه لا يحق لإيران أو لأي دولة أخرى إغلاق المضيق.

تأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه: "عُمان ستتصرف مثل الجميع، وإلا سنضطر إلى تفجيرها".

يُذكر أن سلطنة عُمان كانت قد لعبت في السابق دورا وسيطا مهما بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت بعض التقارير التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية قد زعمت مؤخرا أن عُمان تتعاون مع إيران لإنشاء نظام لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز.

