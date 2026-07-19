السفارة الأمريكية قالت إن السلطات الأردنية أخلتهما "لوجود تهديد محدد وموثوق" من دون إيضاح طبيعته

واشنطن تنصح بتجنب السفر لمطار وميناء العقبة وعمّان تنفي إخلاءهما السفارة الأمريكية قالت إن السلطات الأردنية أخلتهما "لوجود تهديد محدد وموثوق" من دون إيضاح طبيعته

إسطنبول/ الأناضول

نصحت السفارة الأمريكية في عمّان، الأحد، رعاياها بتجنب السفر إلى مطار العقبة ومينائها البحري، قائلة إن السلطات أخلتهما "لوجود تهديد"، وهو ما نفته الحكومة الأردنية.

وقالت السفارة في تنبيه أمني: "نظرا لوجود تهديد محدد وموثوق، أخلت السلطات الأردنية مطار العقبة الدولي وميناء العقبة".

وتابعت: "ننصح جميع الأمريكيين بشدة بتجنب السفر إلى المطار أو الميناء"، وكلاهما في جنوب المملكة.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية موظفي الحكومة الأمريكية غير العاملين في حالات الطوارئ وأفراد أسرهم بمغادرة الأردن "بسبب المخاطر الأمنية".

في المقابل، نفى وزير الاتصال الحكومي والمتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني صحة ما أعلنته السفارة الأمريكية بشأن وجود تهديد وإخلاء المطار والميناء.

وقال المومني إن الجهات الأردنية المختصة لم تسجل أي تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف أن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء مطار العقبة أو الميناء.

وتابع أن المطار والميناء "يعملان بصورة طبيعية، والجهات الأردنية المختصة لم تحذر من أي مخاطر محتملة".

والسبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" مقتل جنديين أمريكيين وفقدان جندي ثالث في الأردن، الجمعة، خلال التصدي لهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وتعرض الأردن مرارا، إلى جانب دول عربية، لهجمات قالت طهران إنها استهدفت منشآت عسكرية أمريكية، ردا على هجمات يومية تشنها واشنطن على إيران.

ودخلت المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بما تقول إنه ضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.