السفارة الأمريكية قالت إن السلطات الأردنية أخلتهما "لوجود تهديد محدد وموثوق" من دون إيضاح طبيعته..

واشنطن تنصح الأمريكيين بتجنب السفر إلى مطار العقبة ومينائها السفارة الأمريكية قالت إن السلطات الأردنية أخلتهما "لوجود تهديد محدد وموثوق" من دون إيضاح طبيعته..

إسطنبول/ الأناضول

نصحت السفارة الأمريكية في عمّان، الأحد، رعاياها بتجنب السفر إلى مطار العقبة ومينائها البحري، قائلة إن السلطات أخلتهما "لوجود تهديد"، وهو ما نفاه تلفزيون "المملكة" الرسمي.

وقالت السفارة في تنبيه أمني: "نظرا لوجود تهديد محدد وموثوق، أخلت السلطات الأردنية مطار العقبة الدولي وميناء العقبة".

وتابعت: "ننصح جميع الأمريكيين بشدة بتجنب السفر إلى المطار أو الميناء"، وكلاهما في جنوب المملكة.

لكن تلفزيون "المملكة" نقل عن مصادر لم يسمها قولها إن الأنباء بشأن إخلاء مطار الملك الحسين الدولي والميناء البحري في محافظة العقبة أو إغلاقهما غير صحيحة.

وقالت المصادر إن المطار والميناء يعملان بصورة طبيعية ومن دون توقف.

يتبع///